ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Die Umsätze des Labordienstleisters und Pharmazulieferers sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech im zweiten Quartal lägen über den Konsensschätzungen, und auch die Anhebung der Jahresumsatzziele falle stärker als erwartet aus, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon sollten beide Aktien am Dienstag mit Kursgewinnen von über fünf Prozent profitieren./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 20:33 / BST

