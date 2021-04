ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Overweight' - Ziel 9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Während der Umsatz des Autozulieferers im ersten Quartal seine Schätzung nur minimal übertroffen habe, sei die Ertragskraft, gemessen an der Ebit-Marge, deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Marge von rund 11 Prozent in der Sparte Automotive Technologies sei weit stärker als von ihm geschätzt ausgefallen und auch die Profitabilität in der Sparte Industrial sei stark gewesen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 13:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 13:32 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX