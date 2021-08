ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 99 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach endgültigen Zahlen für das zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Geschäft des Werbevermarkters erhole sich zügig und der Ausblick für das laufende dritte Jahresviertel sei überraschend gut, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun steigen./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 07:08 / BST

