ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx vor Halbjahreszahlen aus dem europäischen Versicherungssektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Eine verbesserte Preisdynamik sei ein möglicher positiver Aspekt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Negativ könnten mögliche Versicherungsforderungen durch Covid-19-Belastungen sein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX