ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vestas auf 'Underweight' - Ziel 180 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Auftragszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänische Kronen belassen. Die Zahl der Großaufträge im vierten Quartal seien deutlich unter jenen des Vorquartals und des Vorjahresquartals geblieben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine schwächere Gesamtauftragslage des Windkraftanlagen-Herstellers hin und dürfte zu leicht sinkenden Konsensschätzungen für den Umsatz 2022 führen./edh/zb

