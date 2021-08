ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 434 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 434 Franken belassen. Das erste Halbjahr des Versicherers zeige ein überraschend starkes Wachstum, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften steigen./gl/la

