ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht K+S-Votum auf 'Overweight' - Ziel 44,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 44,50 Euro angehoben. Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise bildeten ein sehr positives Umfeld für Düngemittelkonzerne, das 2022 prägen werde und vielleicht auch noch 2023, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob die Preisannahmen für Düngemittel deutlich an und damit auch die Schätzungen, die nun bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Konsens lägen. Bei K+S sieht er trotz der schon vollzogenen Kursrally noch immer viel Kurspotenzial./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 00:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 00:48 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX