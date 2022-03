ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air Products & Chemicals auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Products nach dem jüngsten Kursrutsch von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 275 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas erwartet für das laufende Jahr laut einer am Montag vorliegenden Studie einen deutlichen Anstieg des Ergebnisses je Aktie des Industriegaseherstellers. Diese Ergebnisstärke dürfte aber vor allem auf die erste große Phase des Jazan-Projekts in Saudi-Arabien zurückgehen als auf das Kerngeschäft mit Industriegasen. Die Aktien böten mittlerweile ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 19:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 00:15 / EDT