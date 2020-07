ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Dell auf 'Analyst Focus List' - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat die Aktie von Dell Technologies angesichts kurzfristiger Kurstreiber auf die "Analyst Focus List" gehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Analyst Paul Coster verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Erwägung des Computer-Konzerns, die Software-Tochter VMWare bis September 2021 abzuspalten und hält den Schritt für recht wahrscheinlich. Es sehe so aus, als solle der strategische Wert der Beziehung beider Unternehmen zueinander aufrecht erhalten werden, schrieb er. Zugleich solle eine Kapitalstruktur geschaffen werden, die die Kreditwürdigkeit von VMWare stützt und die von Dell durch eine Bardividende verbessert./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 21:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST