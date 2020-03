ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Eon auf 'Neutral' und Ziel auf 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,75 auf 10,00 Euro angehoben. Die Veranstaltung des Energiekonzerns sei solide verlaufen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eon habe einerseits den Umstrukturierungsplan für die Großbritannien-Geschäft vorgelegt. Andererseits seien die Wachstumsmöglichkeiten im regulierten Netzgeschäft von Eon sowie bei den dezentralisierten Infrastrukturaktivitäten dargelegt worden. Insgesamt hob Ayral die defensiven Qualitäten der Aktien hervor, zudem dürfte die Dividendenrendite steigen./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 15:36 / GMT

