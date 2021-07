ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Flutter auf 'Overweight' und Ziel auf 16290 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Flutter von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15970 auf 16290 Pence angehoben. Die Aktie des Online-Glücksspielunternehmens habe sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich schlechter als die Wettbewerber Entain oder 888 entwickelt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das US-Rumpfgeschäft herausgerechnet sei die Aktie unterbewertet. Er verlagerte zugleich den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft, so dass sich das Kursziel für die Aktie nun auf den Zeitraum bis Dezember 2022 bezieht./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:35 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX