ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 26,60 auf 36,00 Euro angehoben. Der zuletzt optimistischer gewordene Jahresausblick des Anlagenbauers signalisiere eine schnellere Trendwende als gedacht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung dürfte auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückkehren. Weiteres Potenzial bei den Gewinnmargen dürfte nun aber nur in kleineren Schritten realisiert werden./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX