ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Goodyear auf 'Overweight' - Ziel 23 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Goodyear nach einem Kursrutsch vom vergangenen Freitag von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 25 auf 23 US-Dollar gesenkt wurde. Er sehe in dem Ausverkauf eine Überreaktion der Anleger, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konsens habe nur kleinen Anpassungsbedarf, was das operative Segmentergebnis und den freien Mittelfluss (Free Cashflow) betreffe. Das von ihm leicht gesenkte Kursziel verspreche nach dem Rücksetzer viel Kurszotenzial./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 05:29 / GMT