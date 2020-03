ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Hellofresh auf 'Overweight' und Ziel auf 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 28 Euro angehoben. Mit seiner Abstufung auf "Neutral" im Dezember sei er ein wenig voreilig gewesen, gab Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu. Der Kochboxenanbieter habe reichlich potenzial. Er sei der Preisführer in allen Märkten und Hellofresh werde eine Alternative zu Supermärkten mit Blick auf den Preis. Die durchschnittlichen Schätzungen aller Analysten erschienen viel zu niedrig./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 00:27 / GMT

