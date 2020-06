ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Siemens Gamesa auf 'Overweight' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa nach dem Wechsel an der Konzernspitze gleich um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 18 Euro angehoben. Mit dem neuen Lenker Andreas Nauen verbinde sich Optimismus mit Blick auf eine Kehrtwende im Geschäft mit landgestützten Windkraftanlagen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den der Küste vorgelagerten Anlagen sei Siemens Gamesa bereits Weltmarktführer, dies sei der lukrativste Endmarkt im gesamten Sektor der Industriegüterhersteller./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / 19:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2020 / 12:15 / BST

