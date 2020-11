ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Verizon auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 65 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Verizon von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 65 US-Dollar angehoben. Das Wachstum des US-Telekomkonzerns dürfte 2021 Fahrt aufnehmen, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Aktie seit 2018 schwächer als der Markt entwickelt./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX