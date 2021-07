ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 320 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 285 auf 320 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Grace Smalley rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Vorjahresvergleich mit einer Umsatzsteigerung vor Währungseffekten um mehr als die Hälfte. Neben kleineren Anpassungen an ihren Schätzungen berücksichtigten diese nun auch die jüngst vom Sportartikelkonzern avisierten Aktienrückkäufe./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 16:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 16:30 / BST

