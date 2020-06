ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Adobe Systems auf 430 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe Systems nach Zahlen von 325 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Margen des Softwareanbieters seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sterling Auty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gleiche die leicht unter den Erwartungen gebliebenen Umsätze aus./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 12:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / 12:27 / BST