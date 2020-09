ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Allianz SE auf 208 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 202 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Münchner gehören in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu den Favoriten des Analysten Ashik Musaddi. Die überdurchschnittliche Kapitalrendite sei attraktiv und die Solvabilitätsquote biete Sicherheit./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 17:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / 00:15 / BST

