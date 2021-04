ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 165 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die mit dem iPhone erzielten Umsätze belegten eine zunehmende Adaption des neuen Mobilfunkstandards 5G, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Trend zum Home Office habe den Absatz von Mac und iPads gefördert./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 02:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 02:38 / BST

