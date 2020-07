ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ASML auf 408 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML vor Zahlen von 280 auf 408 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterausrüster könnte die Erwartungen im zweiten Quartal deutlich übertreffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Der Markt sei trotz der Corona-Krise stark./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 00:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2020 / 00:15 / BST

