ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BASF auf 45 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 39 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Udeshi sieht für die Markterwartung bezüglich des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) in diesem Jahr etwas Spielraum nach oben./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 00:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 02:45 / BST