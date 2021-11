ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Biontech auf 180 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 153 auf 180 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Covid-Impfstoff Comirnaty habe wie nach den Pfizer-Zahlen zu erwarten die Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Onkologie-Bereich mache Biontech Fortschritte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 16:28 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 16:28 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX