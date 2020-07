ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Brenntag auf 63,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 62 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im zweiten Quartal habe der Chemikalienanbieter die Schätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schätzungen habe er daher erhöht, auch wenn es möglich sei, dass die Stärke des abgelaufenen Quartals nicht ganz aufrecht erhalten werde./mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 00:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 00:43 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX