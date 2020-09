ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Covestro auf 40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 30,50 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal werde für den Kunststoffkonzern wohl deutlich besser als zunächst gedacht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei stärker und das Angebot decke sie nicht ganz ab. Udeshi rät den Anlegern aber, der Aktie auf aktuellem Niveau nicht nachzurennen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 02:56 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX