ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 185 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal von 166 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe einen ermutigenden Zwischenbericht vorgelegt und noch wichtiger sei gewesen, dass die Prognosen für das Gesamtjahr deutlich über den Erwartungen lagen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Delivery Hero bleibe sein "Top Pick" im europäischen Online-Bereich./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 22:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 00:15 / BST

