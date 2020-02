ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für L'Oreal auf 290 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 275 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Schlussquartal 2019 sei für den Kosmetikkonzern stark verlaufen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings berücksichtige sie in ihren Schätzungen nunmehr Auswirkungen des Coronavirus in China. Das Umfeld bleibe gleichwohl vorteilhaft./bek/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 15:58 / GMT