ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nutrien auf 70 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 65 auf 70 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wenngleich das Importverbot der EU gegen Belarus für Kalidünger offenbar nur bestimmte Qualitätsgrade betreffe, treibe es die Preise nach oben, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für den Konkurrenten von K+S an./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 00:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 00:18 / EDT