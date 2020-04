ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rio Tinto auf 4870 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal von 4860 auf 4870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane hob in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor, dass der Bergbaukonzern angesichts der Covid-19-Krise seine Investitionsziele für 2020 gesenkt habe. Positiv für den freien Barmittelfluss seien zudem die schwächeren Wechselkurse. Er zieht dennoch die Aktie von BHP der von Rio Tinto vor./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 13:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 13:47 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX