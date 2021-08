ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für RWE auf 47,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 37,50 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die starke Konzentration des Versorgers auf Erneuerbare Energien sei Grund für die Hochstufung, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein beschleunigter Rückzug aus Kohleenergie nach den Bundestagswahlen im September könnte der Aktie weitere Impulse verleihen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 00:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 00:44 / BST

