ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 90 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Halbjahreszahlen von 82 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die starken Kennziffern hätten das robuste Geschäftsmodell des Online-Portalbetreibers unterstrichen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2020 und 2021./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 22:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX