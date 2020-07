ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für SocGen auf 21 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale (SocGen) von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sorgen von Anlegern bezüglich der Kapitalausstattung seien bereits mehr als eingepreist, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die von der Großbank für das laufende Jahr in Aussicht gestellte Eigenkapitalquote (CET1) beinhalte die Zahlung einer Dividende für 2019 - die seiner Ansicht nach aber nicht gezahlt werden dürfte./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 18:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 12:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX