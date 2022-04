ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 395 Dollar - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 335 auf 395 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Elektroautobauer habe sehr stark abgeschnitten und vor allem mit den Margen, dem Ergebnis je Aktie (EPS) und dem freien Barmittelfluss positiv überrascht, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die stärker als gedachte Margenentwicklung gehe aber zum Teil auf den Handel mit Verschmutzungsrechten zurück, die andere Autobauer benötigen, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Zudem drohten weiter Probleme durch Lieferengpässe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 02:43 / EDT