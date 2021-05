ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,30 Euro belassen. Analyst David Adlington konstatierte in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht am Montag starke Umsätze bei schwächerer Marge. Er rechnet aber mit steigenden Markterwartungen angesichts des optimistischeren Ausblicks./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 08:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2021 / 08:32 / BST

