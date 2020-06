ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt LEG Immobilien mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG mit "Overweight" und einem Kursziel von 126 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Er habe nach einer vorübergehenden Aussetzung der Bewertung keine Änderungen an seinen früheren Schätzungen für die Immobiliengesellschaft vorgenommen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 14:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 14:07 / BST