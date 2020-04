ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 9,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20,50 auf 9,50 Euro gesenkt. Analyst Luke Nelson passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Stahlkonzerne an die erwarteten Belastungen aus der Corona-Krise an. Daraus resultierten um 40 bis 50 Prozent reduzierte 2020er Ergebnisprognosen für den Sektor, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Einzelne Werte könnten nach dem jüngsten Einbruch zwar Erholungsrallys zeigen. Da aber noch völlig unklar sei, wann die Gewinne wieder anziehen, sollten Anleger die Aktien in Stärkemomenten verkaufen, empfahl er./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 19:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:15 / BST