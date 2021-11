ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Credit Suisse auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Credit Suisse von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 11,30 auf 10,40 Franken gesenkt. Der jüngste Kapitalmarkttag habe das langfristige Problem der niedrigen Rendite im Investmentbanking nicht gelöst, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hätte sich gewünscht, dass die Credit Suisse einen weitergehenden Abbau des Investmentbankings angekündigt hätte. Zudem konzentrierten sich die Schweizer derzeit eher auf Kapitalerhalt als aus Anlegerrendite./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 00:15 / GMT

