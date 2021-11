ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Fresenius auf 'Neutral' und Ziel auf 42,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius SE von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 52,40 auf 42,30 Euro gesenkt. Die risikoreichen Aussichten der Tochter FMC überwögen jegliche positiven Impulse einer etwaigen Umstrukturierung des Unternehmens, begründete Analyst David Adlington seine negativere Einschätzung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose für 2022. Eine Abspaltung von FMC wäre eine gute Option./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 00:15 / GMT