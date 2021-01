ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hapag-Lloyd auf 'Neutral' - Ziel 101,71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 70,18 auf 101,71 Euro angehoben. Nach der starken Entwicklung der Logistikbranche im Vorjahr rät Analyst Samuel Bland für 2021 zu selektivem Vorgehen. Die Anleger sollten sich auf die günstigsten Werte mit dem stärksten Gewinnpotenzial konzentrieren, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Favoriten sind Moeller Maersk und Royal Mail. Bei Hapag-Lloyd hob er seine Schätzungen, stufte die gut gelaufenen Aktien jedoch ab./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 00:15 / GMT