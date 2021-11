ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt nach Zahlen Ziel für Leoni - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Leoni nach den Zahlen zum dritten Quartal von 12,10 auf 10,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die vorgelegten Resultate des Autozulieferers seien trotz höherer Lieferkettenkosten mit Blick auf die Volumina, den Produktmix sowie den Einsparungen aus dem Value21-Restrukturierungsprogramm gut gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 12:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / 12:52 / GMT