ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Orsted auf 'Neutral' - Ziel 969 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Orsted von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 800 auf 969 dänische Kronen angehoben. Trotz des schwachen Jahresstarts der Aktien des Windkraftanlagenherstellers sieht der Analyst Vincent Ayral kurzfristig kaum Kurspotenzial. In einem boomenden Markt für Anlagen auf See könnten die Dänen durchaus abwarten und sich besonders lukrative Projekte herauspicken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedenken der Anleger über Auftragsgewinne und Profitabilität seien nur dadurch zu zerstreuen, dass zunächst Fakten geschaffen werden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 01:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 03:27 / BST