ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Siemens Energy auf 'Neutral' und Ziel auf 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 29 Euro gesenkt. Analyst Andreas Willi begründete das neue Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit größer gewordenen Risiken bei der ebenfalls abgestuften Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der andere Kernbereich für Energietechnik bleibe zwar unterbewertet. Der Weg, um die Potenziale dort auszuschöpfen, sei aber steinig./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 20:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 00:25 / BST

