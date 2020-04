ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 59 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 66 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts des enormen Einflusses durch die Covid-19-Pandemie dürfte die Erholung des zivilen Luftfahrtsektors in Europa einige Jahre dauern, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Branche bis zum Jahr 2022 erneut deutlich./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 04:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 04:07 / BST

