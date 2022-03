ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BASF auf 76,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 80,00 auf 76,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen geringeren Wert für die Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea an, um mögliche Risiken bezüglich der Produktion in Russland zu berücksichtigen. Zudem rechnet der Experte in seinem Modell jetzt mit etwas höhere Nettoschulden. Ansonsten blieben seine Prognosen für dieses und 2023 weitgehend unverändert, so dass die Aktien des Chemiekonzerns zunehmend attraktiv bewertet erschienen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 00:15 / GMT