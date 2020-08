ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Cisco auf 46 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Cisco nach Zahlen von 50 auf 46 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzentwicklung des Netzwerkausrüsters habe sich im abgelaufenen Quartal weiter verschlechert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge deuteten nur auf ein begrenztes Erholungspotenzial hin./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 01:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 02:27 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX