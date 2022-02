ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 72 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 80,20 auf 72,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Obwohl der konservative Ausblick des Spezialverpackungsherstellers im Jahresverlauf angehoben werde dürfte, sehe er kaum Aufwärtspotenzial für die Aktie, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ein langfristiges Investment gebe es zu viele offene Fragen. Doch auch für eine deutliche Verschlechterung der Lage in den kommenden 12 bis 18 Monaten gebe es keine Anhaltspunkte. Die Aktie bewege sich im Rahmen des historischen Bewertungskorridors./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 00:15 / GMT