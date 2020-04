ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 73 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 89 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Operativ werde der Außenwerbekonzern besser abschneiden als dies manche wahrnähmen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der gegenwärtigen Marktphase sei die Aktie einer seiner bevorzugten Werte. Seine Gewinnschätzungen je Aktie habe er indes deutlich gesenkt, die Auswirkungen der Corona-Pandemie reflektierend./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX