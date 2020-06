ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Warner Music mit 'Overweight' - Ziel 40 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Warner Music (WMG) mit "Overweight" und einem Kursziel von 40 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Als einziges, rein auf Musikinhalte ausgerichtetes Unternehmen sei WMG gut aufgestellt, um vom weltweit sich fortsetzenden Wachstum im Bereich Musik-Streaming zu profitieren, schrieb Analystin Alexia Quadrani in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht mit Blick auf ihr bis Dezember 2021 ausgerichtetes Kursziel noch ein Potenzial von mehr als 30 Prozent für die Aktie./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 00:15 / BST