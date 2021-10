ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 132,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 132,50 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe sich mit seinen angehobenen Jahreszielen an die Konsenserwartungen angepasst, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zahlen hob er vor allem die überraschend besser als erwartet ausgefallenen Margen positiv hervor./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben