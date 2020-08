ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen und lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn der Bank sei höher ausgefallen als erwartet, aber wegen höherer Steuern habe der Gewinn je Aktie die Erwartung etwas verfehlt./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX